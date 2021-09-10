مؤتمر جوارديولا: ما يحدث مع لاعبينا جنون وغير منطقي.. وليس من شأني الحديث مع رونالدو

جوارديولا

شن بيب جوارديولا هجوما عنيفا على قرار إيقاف اللاعبين الذين لم ينضموا إلى منتخبات بلادهم لمدة 5 أيام.

ويواجه مانشستر سيتي خطر غياب الثنائي البرازيلي إيديرسون مورايش وجابرييل جيسوس إذا تم تفعيل هذا القرار، عن مواجهة ليستر سيتي غدا السبت.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: “حتى هذه اللحظة الوضع ليس جليا. آمل أن يتمكنا من المشاركة، سننتظر لنرى إن أتت أنباء جيدة، النادي لم يخبرني بأي شيء. سننتظر حتى يوم الغد لنرى”.

وتابع: “لا أفهم الوضع ولا أعرف ما يجب علينا فعله. استدعاء لاعبي مانشستر سيتي لتمثيل منتخباتهم هو شرف، ليس لدينا مشكلة في ذلك. لكنه صعب مع حقيقة أن لاعبي الأرجنتين الذين سافروا إلى البرازيل لم يستطيعوا اللعب، والأمر نفسه كان ليحدث مع لاعبي البرازيل لو سافروا”.

🗣”It isn’t clear.” Pep Guardiola is still not sure whether Gabriel Jesus or Ederson will feature for Manchester City this weekend. pic.twitter.com/uyTWH96zUI — Football Daily (@footballdaily) September 10, 2021

وواصل: “كانوا سيسافرون إلى هناك، ولن يُسمَح لهم باللعب، ثم سيعودون ولن يستطيعوا اللعب هنا أيضا لأنهم سيدخلون حجرا صحيا لعشرة أيام”.

وأكمل: “أمّا إن لم يسافروا من الأساس، وهو ما حدث، فإنهم يتعرضون للإيقاف 5 أيام! هذا ليس منطقيا”.

وأشار: “لاعبو أستون فيلا الأرجنتينيون سافروا، فظهرت الشرطة على أرض الملعب وقالت إنهم لا يستطيعون اللعب بسبب البروتوكول الصحي. ولذلك هم لا يستطيعون اللعب هناك، ولا يستطيعون اللعب هنا، هذا جنون”.

🗣”It’s crazy.” Pep Guardiola is very confused about the current situation surrounding his Brazilian Manchester City players. pic.twitter.com/R4dSlajAon — Football Daily (@footballdaily) September 10, 2021

وأوضح: “سننتظر حتى يوم غد، حتى الآن أعتقد أنهم سيلعبون لأني لم تصلني تعليمات أخرى. وفقا لما سمعت فرابطة الدوري الإنجليزي عقدت اجتماعا وقرروا أن يشارك اللاعبون وتركوا للأندية حرية فعل الأفضل لهم. أنا لا أثق في ذلك. سننتظر فيفا والرابطة غدا لمعرفة القرار”.

🗣”I would love to know the answer.” Pep Guardiola again is not sure whether Ederson will start in goal for Manchester City this weekend. pic.twitter.com/4s1epAmXNQ — Football Daily (@footballdaily) September 10, 2021

غياب إيديرسون سيكون أزمة كبيرة لـ جوارديولا، لأن حارسه الاحتياطي، الأمريكي زاك ستيفن، أصيب بفيروس كورونا أثناء تواجده مع منتخب بلاده، مما قد يفتح الباب أمام مشاركة الإنجليزي المخضرم سكوت كارسون.

وقال بيب: “لدينا ثقة كاملة في كارسون”.

وتابع: “ستيفن في الولايات المتحدة، معزول بعد عينته الإيجابية. بعد 10 أيام وعينة سلبية مزدوجة سيكون قادرا على العودة”.

كارسون (36 عاما) يتواجد في مانشستر سيتي منذ عام 2019، لكنه لم يشارك خلال تلك الفترة إلا في مباراة واحدة كانت في مايو الماضي أمام نيوكاسل يونايتد، واهتزت فيها شباكه 3 مرات.

وسبق لـ كارسون اللعب في ليدز يونايتد، وليفربول، وأستون فيلا، ووست بروميتش ألبيون، وويجان أثليتك، ودربي كاونتي، كما يمتلك 4 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا.

وسُئل جوارديولا إلى أي مدى كان مهتما بانتداب كريستيانو رونالدو، فأجاب: “سوق الانتقالات أُغلِق حتى الشتاء”.

وعما إذا كان قد تواصل مع كريستيانو رونالدو بشكل شخصي، أوضح: “ليس من شأني الحديث مع لاعبين في أندية أخرى”.

وكان رونالدو قريبا من الانضمام إلى مانشستر سيتي، لكن ناديه السابق مانشستر يونايتد تدخل في الصفقة وحسمها في خطوات سريعة.

🗣”The transfer window is closed and the subject is over.” Pep Guardiola did not reveal how close Manchester City were to signing Cristiano Ronaldo before he re-signed for Manchester United. pic.twitter.com/uRpZAYraND — Football Daily (@footballdaily) September 10, 2021

وأوضح جوارديولا موقف المصابين: “يوم أمس خاض فيل جونز أول حصة تدريبية. كما أن دي بروين تدرب الأسبوع الماضي بشكل انفرادي أو مع مجموعة من 3 أو 4 لاعبين، إنه أفضل بكثير”.

🗣”They feel much better.” Manchester City boss Pep Guardiola gives an injury update on Phil Foden and Kevin De Bruyne. pic.twitter.com/iXquex6tAE — Football Daily (@footballdaily) September 10, 2021

وأتم بشأن تصريح سابق له شبّه فيه لاعبه فيران توريس بـ جيمي فاردي هدّاف ليستر سيتي: “لم أقارن فيران بـ فاردي. قلت إن فيران لديه بعض التحركات المشابهة”.

وأضاف: “فيران عليه أن يتناول الكثير من الحساء على العشاء حتى يُقارَن بما فعله فاردي في مسيرته. فاردي يبلغ 33 أو 34 عاما، بينا فيران 21 أو 22. فيران في بدايته، بينما فاردي فقد قام بمسيرة رائعة ومتميزة. أنا عاشق لـ جيمي فاردي كمهاجم”.

وأتم: “ما قصدته بتصريحي السابق أن فاردي يحب التحرك خلف المدافعين وهو أمر غير معتاد بين المهاجمين، وفيران بدوره يفعل ذلك”.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، وهو نفس رصيد ليستر سيتي صاحب المركز التاسع.