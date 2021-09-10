القدس.. مقتل مُنفذ عملية طعن استهدفت ضباطًا إسرائيليين

أفادت السلطات الأمنية في إسرائيل، اليوم الجمعة، بمقتل فلسطينيًا يبلغ من العمر 50 عامًا، برصاص الشرطة الإسرائيلية، أثناء تنفيذه عملية طعن استهدفت ضباطًا إسرائيليين في البلدة القديمة بالقدس.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة، لرويترز، طعن القتيل لضباط شرطة قرب بوابات مجمع المسجد، مضيفةً أن عناصر من الشرطة أطلقوا عليه الرصاص قبل تمكنه من الهجوم.

َواحتج مئات الفلسطينيين، بساحة المسجد الأقصى، لإبداء الدعم لستة مسجونين فلسطينيين هربوا من سجن جلبوع الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد شن، عملية مطاردة في أعقاب هروب المسجونين، واعتقل بعض أقاربهم في شمال الضفة الغربية، مما أشعل احتجاجات فلسطينية واشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

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