الرئيسان الأمريكي والصيني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بكين 10 سبتمبر 2021 ( ول ) – أجرى الرئيسان الصيني شي جين بينج والأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، مباحثات إستراتيجية “صريحة” بشأن العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين، أكدا خلالها ضرورة عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الصحيح.

وأكد الرئيس شي على ضرورة الحرص على العلاقات الصينية الأمريكية وتنميتها، لتأثيرها على مستقبل العالم، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية تحمل بكين وواشنطن مسؤولياتهما إزاء القضايا والتحديات المشتركة الدولية.

وأضاف شي أنه يتعين على البلدين التطلع والمُضي قُدمًا في “إظهار الشجاعة الإستراتيجية والعزيمة السياسية، لتعود العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت، بما يصب في صالح كلا البلدين.

وأشار شي إلى وجوب أن تقوم العلاقات الثنائية على أساس احترام المصالح الأساسية لبعضهما البعض، وإدارة الخلافات بشكل صحيح، وتعزيز التنسيق والتعاون إزاء القضايا المختلفة، كتغير المناخ ومكافحة فيروس كورونا المستجد، والانتعاش الاقتصادي الدولي، وكذلك في القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد الرئيس بايدن أن البلدين ليس لديهما مصلحة في ترك المنافسة تأخذ منحنى الصراع، وأن الجانب الأمريكي ليس لديه أي نية لتغيير سياسة الصين الواحدة، مضيفًا أن بلاده مستعدة لإجراء مزيد من المباحثات الصريحة والمناقشات البناءة مع الصين، لتحديد المجالات الرئيسية والأولويات التي يمكن التعاون حيالها، وتجنب سوء الفهم وسوء التقدير والصراع غير المقصود، وإعادة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى مسارها الصحيح. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال