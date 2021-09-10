الكويت تشهد بيع خروف بــ 200 ألف دولار أمريكي

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لمزاد علني أقيم في أحد مناطق الكويت وشهد بيع خروف بسعر قياسي وصل إلى 200 ألف دولار أمريكي.

حيث ظهر أحد الأشخاص وهو يمسك بخروف أبيض كبير وينادي 60 ألف دينار كويتي، في إشارة للسعر الذي بيع به الخروف.

ولم تتوفر معلومات حول مكان إقامة المزاد، ولا عن سبب بيع الخروف بهذا السعر المبالغ به، فيما حظى مقطع الفيديو بردود أفعال متباينة، حيث قال بعض الأشخاص إن المزاد وهمي، وغير حقيقي، في حين استنكر البعض الآخر السعر الذي بيع به الخروف، وقالوا إنّه مبالغ به، بينما قال بعض الخبراء بأنّ السعر عادي، وإن الخروف سيجلب لصحابه مبلغاً أكبر لأنّه نادر.

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