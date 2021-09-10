وفد مجلس النواب يلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

فيينا 10 سبتمبر 2021 (وال)- التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد فوزي النويري رفقة عضو المجلس السيدة ربيعة بوراس، ورئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، بالمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة براميلا باتن .

بحث اللقاء الذي جمع الوفد الرسمي لمجلس النواب المشارك في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بالمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة القوانين التي تحمي المرأة، حيث عبرت السيدة براميلا باتن عن دعمها واستعدادها للمساعدة في إصدار قانون حول العنف ضد المرأة، والذي يعزز التشريعات الليبية في هذا الصدد .

ويأتي هذا اللقاء في أطار توطيد العلاقات بين مجلس النواب الليبي والمنظمات والهيئات الدولية حول العالم، وضمن سلسلة اجتماعات ولقاءات وفد مجلس النواب، لإيضاح رؤية المجلس حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية. (وال) إ م

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