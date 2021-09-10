ليبيا نيوز

ابتكار جديد.. قميص يشحن الهاتف أثناء ارتدائه

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ابتكار صيني جديد، وهو عبارة عن قميص يشحن الهاتف أثناء ارتدائه، في عصر يتزايد فيه الطلب على التكنولوجيا اللاسلكية، عن طريق نوع من الألياف التي قد تكون مفيدة جدا.

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قناة ليبيا

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