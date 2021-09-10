ابتكار جديد.. قميص يشحن الهاتف أثناء ارتدائه

ابتكار صيني جديد، وهو عبارة عن قميص يشحن الهاتف أثناء ارتدائه، في عصر يتزايد فيه الطلب على التكنولوجيا اللاسلكية، عن طريق نوع من الألياف التي قد تكون مفيدة جدا.
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