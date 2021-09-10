القبض على اثنين من أبطال الهروب الهوليوودي في فلسطين

قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها ألقت القبض على فلسطينيين كانا من بين ستة تمكنوا من الهرب من سجن “جلبوع” الإسرائيلي شديد الحراسة، هذا الأسبوع.

ولا يزال الأربعة الآخرون طلقاء، وسط مطاردة مُكثفة من قبل القوات الإسرائيلية في شمال إسرائيل، حيث تقع مدينة الناصرة.

وكان الهاربون الستة – خمسة منهم أعضاء في حركة الجهاد الإسلامي، وواحد من حركة فتح – قد تمكنوا من الهروب في ساعة مُبكرة من صباح يوم الاثنين عن طريق حفر نفق من زنزانتهم.

وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ضباطاً إسرائيليين يضعون رجلين في مؤخرة عربتين منفصلتين للشرطة. فيما ذكرت متحدثة باسم الشرطة أن الرجلين لم يقاوما الاعتقال.

ونددت الفصائل الفلسطينية بالاعتقال، مؤكدةً أنه ستكون هناك تداعيات على اعتقال الرجلين، وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب: “نُحمّل إسرائيل المسؤولية عن حياة السجينين المحررين اللذين تم اعتقالهما”.

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