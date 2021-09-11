البطل يواصل الترنح.. ليل يسقط أمام لوريان

ليل – لوريان

خسر ليل حامل لقب الدوري الفرنسي، أمام مضيفه لوريان بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب دو موستوا، بالجولة الخامسة للمسابقة.

أرمان لاوريانت تقدّم لـ لوريان في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك التركي المخضرم بوراك يلماز التعادل لـ ليل من ركلة جزاء في الدقيقة 25.

لكن المهاجم النيجيري تيريم موفي خطف الانتصار لـ لوريان بهدفٍ قاتل في الدقيقة 87.

ليتجمّد رصيد ليل عند 5 نقاط في المركز العاشر من انتصار واحد وتعادلين وهزيمتين، وبات مهددا بالتراجع أكثر عندما تُلعَب بقية مباريات الجولة.

بينما رفع لوريان رصيده إلى 8 نقاط وقفز إلى المركز الرابع مؤقتا بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

وكان ليل قد كسر هيمنة باريس سان جيرمان وجرّده من لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي في سيناريو مثير.

ويستقبل غدا السبت باريس سان جيرمان نظيره كليرمون فوت، كما يحل أوليمبيك مرسيليا ضيفا على موناكو في قمة الجولة.