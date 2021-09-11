اندلاع معارك في ميانمار تخلّف 15 قتيلاً بعد دعوة لانتفاضة

أفادت تقارير لوسائل إعلام مستقلة أن ما بين 15 إلى 20 قرويا ، من بينهم عدد من المراهقين، قد قتلوا في بعض أكثر المعارك دموية في ميانمار منذ يوليو بين القوات الحكومية وقوات المقاومة.

بدأ القتال بالقرب من بلدة جانجاو في منطقة ماغواي الشمالية الغربية بعد يومين من دعوة لحكومة الوحدة الوطنية ، وهي منظمة معارضة تسعى لتنسيق المقاومة ضد الحكم العسكري ، إلى انتفاضة على مستوى البلاد.

اندلع القتال عندما وصل أكثر من 100 جندي في أربع مركبات عسكرية لتأمين المنطقة في مين ثار وخمس قرى أخرى مجاورة ، حسبما قال أحد السكان لوكالة “أسوشيتيد برس” عبر الهاتف.

وأوضح أحد السكان، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته حفاظا على أمنه الشخصي، أن عناصر من ميليشيا الدفاع عن النفس في القرية ذات التسليح الخفيف أطلقوا طلقات تحذيرية لكنهم لم يتمكنوا من منع الجنود من دخول المنطقةـ واستمرت الاشتباكات بعد ذلك.

كانت حركة المعارضة التي صعدت ضد استيلاء الجيش على السلطة في فبراير من الحكومة المنتخبة لأونغ سان سو كي، سلميةً في البداية، لكنها بدأت تدريجيًا في القتال بعد أن استخدمت قوات الأمن القوة المميتة لفض الاحتجاجات السلمية.

تلقت دعوة حكومة الوحدة الوطنية لـ “حرب دفاعية شعبية” استجابة حماسية على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن من الصعب قياس تأثيرها الفعلي على الأرض.

أفادت وسائل الإعلام المتعاطفة مع المعارضة باندلاع إطلاق نار على نطاق صغير وتخريب من قبل المقاومة ، لا سيما إسقاط أبراج الهاتف المحمول.

لكن أنشطة مماثلة كانت تحدث منذ عدة أشهر ومن الصعب التحقق من التفاصيل بشكل مستقل.

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