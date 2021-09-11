بعد عاما من الفراغ.. الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

بيروت 11 سبتمبر 2021 (وال) -وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس الجمعة مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة.

وتعهد ميقاتي عقب إعلان تشكيلته الحكومية بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها المقرر في مايو المقبل، والتواصل مع الهيئات الدولية لتأمين احتياجات اللبنانيين.

وتألفت الحكومة من ( 24 ) شخصية، وصفت بأنها غير سياسية، بينهم سيدة واحدة، لكن عددا منهم معروفون بنجاحاتهم في مجالات اقتصادية وطبية وثقافية وإعلامية.

وأوردت الرئاسة على حسابها على موقع تويتر أن الرئيس ميشال عون وميقاتي “وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري”.

وأُسندت حقيبة الخارجية في الحكومة الجديدة إلى عبدالله بو حبيب، والدفاع لموريس سليم، فيما تولى يوسف خليل وزارة المالية، وبسام المولوي وزارة الداخلية.(وال بيروت) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال