جورج قرداحي وزيرا للإعلام في الحكومة اللبنانية الجديدة

بيروت 11 سبتمبر 2021 (وال) -تولى الإعلامي اللبناني جورج قرداحي وزارة الإعلام، وذلك ضمن الحكومة اللبنانية الجديدة التي تم الإعلان عن تشكيلها أمس الجمعة، حيث كلف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الإعلامي جورج قرداحي بتولي حقيبة وزارة الإعلام.

وجوج قرداحي إعلامي لبناني شهير من مواليد مايو 1950، حاصل على إجازة بالحقوق والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية.

بدأ مسيرته الإعلامية من تلفزيون لبنان الرسمي وصحافيا، ثم عمل في صحيفة “لسان الحال” قبل أن ينضم في عام 1979 إلى فريق إذاعة مونت كارلو في باريس، ليحقق معها شهرة واسعة استمرت حتى عام1992، وتسلم خلالها منصب رئيس التحرير في الإذاعة.

بعدها انتقل قرداحي إلى رئاسة تحرير إذاعة الشرق في باريس، التي قضى معها عامين من مشواره الإعلامي لينضم في عام 1994 إلى إذاعة (إم بي سي إف إم) في لندن، ثم قدم في عام 2000 برنامج “من سيربح المليون” على قناة إم بي سي 1، والذي حقق من خلاله شهرة عربية واسعة.

وقدم أيضا برنامج “المسامح كريم”، أما آخر البرامج التي قدمها في مصر، فكان برنامج المسابقات “حافظ ولا فاهم”.(وال بيروت) س خ.

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