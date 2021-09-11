ماركا: ثنائية ديباي-لوك دي يونج مضمونة النجاح

لوك دي يونج وممفيس ديباي لاعبا برشلونة

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ثنائية ممفيس ديباي ولوك دي يونج ستتكرر مرة أخرى بعد أن كانت تلك الثنائية قائمة داخل أيندهوفن الهولندي، وهى ثنائية مضمونة النجاح داخل برشلونة في الوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية في تقريرها إلى أن تلك الثنائي لعبا معا في موسم 2014-2015 ، وبعد ذلك الموسم توجه ممفيس ديباي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، وانتقل لوك دي يونج إلى إشبيليه الإسباني.

وأشارت ماركا إلى أنهم فازوا معا بلقب الدوري الهولندي في تلك الفترة، حيث سجل ديباي 28 هدفا في جميع البطولات في ذلك الموسم، فيما سجل دي يونج 24 هدفا في كل البطولات التي شارك بها، حيث سجلوا 52 هدفا مشتركا بينهم موسم 2014-2015.

وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقريرها أن دي يونج في مؤتمر تقديمه يوم الخميس الماضي قال: “أنا أعرف ديباي جيدا لعبنا سويا وحققنا أرقام جيدة معا”.

وتابعت ماركا أنه بعد سبع سنوات سيجتمع اللاعبان مرة أخرى داخل ملعب كامب نو وكلا اللاعبان لديهم ذكريات جيدة مع الآخر، حيث يعتبرا من العناصر الأساسية للمدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة.

يذكر أن برشلونة ضم اللاعب الهولندي لوك دي يونج قادما من إشبيليه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع خيار الشراء الموسم المقبل.