تشكيل توتنام – في غياب سون.. الظهور الأول لـ إيمرسون وكين يقود الهجوم

هاري كين

أعلن نونو سانتو مدرب توتنام عن تشكيل الفريق لمواجهة كريستال بالاس في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر إيمرسون رويال الظهير الأيمن القادم من صفوف برشلونة في التشكيل الأساسي لأول مرة، بينما يلعب ديلي ألي، ولوكاس مورا وهاري كين كثلاثي خط هجوم.

ويتواجد هاري وينكس، بجانب بيير هويبيرج، وتانجانجا في وسط الملعب.

الحارس: هوجو لوريس.

الدفاع: سيرخيو ريجولين – إريك داير – جافيت تانجانجا – إيمرسون رويال.

الوسط: هاري وينكس – أوليفر سكيب – بيير هويبرج.

الهجوم: ديلي ألي – هاري كين – لوكاس مورا.

🤩 Your team to face @CPFC! 👇 pic.twitter.com/X1SFacibyK — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 11, 2021

ويتصدر توتنام الدوري بعد حصوله على العلامة الكاملة بالفوز في أول ثلاث مباريات، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 14 بنقتطين.