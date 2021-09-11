ليبيا نيوز

الاتحاد الأفريقي يعلّق عضوية غينيا ويدعو قادة الانقلاب للعودة للحكم المدني

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرّر الاتحاد الأفريقي تعليق مشاركة غينيا في كافّة أنشطة الاتحاد وهيئات صنع القرار التابعة له، مطالبا بالإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي، الذي أطاح به انقلاب عسكري، قاده مامادي دومبويا.

قرار الاتحاد؛ يأتي بعد خطوة مماثلة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، التي التقى وفد منها ضمّ رئيس مفوضية المجموعة ووزراء من غانا ونيجيريا وتوغو، العاصمة الغينية كوناكري، حيث التقى الرئيس كوندي، وقادة المجلس العسكري؛ في محاولة لإقناع القادة العسكريين بالعودة إلى الحكم المدني.

ويشكّل قرار الاتحاد الأفريقي ضغطًا إضافيًا على قادة الانقلاب، الذي أثار ردود فعل دولية رافضة له، وإعلانهم حلّ الحكومة والبرلمان، وتعطيل العمل بالدستور

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قناة 218 الليبية

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