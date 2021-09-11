اشتداد حريق غابات الأندلس بإسبانيا يجبر رجال الإطفاء على التراجع

أعلنت الوكالة المعنية بمكافحة حرائق الغابات في إقليم الأندلس بإسبانيا، أن رجال الإطفاء الذين يكافحون حريق غابات في منطقة كوستا ديل سول؛ اضطروا إلى التراجع مع اتساع نطاق الحريق.

الوكالة، أضافت؛ في بيان لها، أن الرياح القوية والحرارة المرتفعة تسببت في حدوث سحابة نارية خطيرة في المنطقة، مشيرةً إلى مغادرة أكثر من ألف شخص منازلهم ومقتل أحد أفراد الطوارئ أثناء محاولة السيطرة على الحريق.

ومع اشتداد النيران؛ رفعت السلطات المحلية تصنيف الحريق إلى المستوى الثاني، ممّا دفع الحكومة الاتحادية للتدخل، وإرسال طائرتيْ رشّ، وطائرة مروحية؛ للمشاركة في العملية، ليرتفع عدد الطائرات المشاركة إلى 69 طائرة.

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