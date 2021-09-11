محادثات مرتقبة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران

أفاد دبلوماسيون، السبت، أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، سيتوجّه إلى طهران في عطلة نهاية الأسبوع؛ لإجراء محادثات قد تُخفّف من حدّة المواجهة بين إيران والغرب، في الوقت الذي تخاطر فيه بتصعيد وإفشال المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

و أكد ثلاثة دبلوماسيين، على صلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، زيارة “جروسي” قبل اجتماع الأسبوع المقبل، لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة.

وقال مصدران اثنان إن “جروسي” كان من المقرر أن يصل إلى طهران في وقت مبكر، يوم الأحد، ويلتقي الرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها، هذا الأسبوع، أنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن مسألتيْن محوريتيْن تتعلقان بآثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في العديد من المواقع القديمة غير المعلنة والوصول العاجل إلى بعض معدات المراقبة حتى تتمكن الوكالة من متابعة تتبع أجزاء من البرنامج النووي على النحو المنصوص عليه في اتفاق عام 2015.

وتوقفت المحادثات المنفصلة وغير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي منذ يونيو.

وحثّت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون إدارة الرئيس إبراهيم رئيسي، التي تولت السلطة في أغسطس، على العودة إلى المحادثات.

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