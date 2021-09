إسرائيل تعتقل 4 من المساجين الستة الهاربين من جلبوع

قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت: إنها ألقت القبض على أربعة من الفلسطينيين الستة الذين فرّوا من سجن شديد الحراسة هذا الأسبوع، بمن فيهم زعيم ناشط شهير جعلته مآثره على مرّ السنين شخصية معروفة في إسرائيل.

ودفعت الاعتقالات إسرائيل إلى الاقتراب من إغلاق حلقة مُحرجة كشفت عيوبًا عميقة في نظام سجونها، وحوّلت الأسرى الهاربين إلى أبطال فلسطينيين.

في وقت متأخر من يوم الجمعة، أطلق نشطاء فلسطينيون في قطاع غزة صاروخًا على إسرائيل، في إشارة واضحة على التضامن، مما تسبب في وقوع ضربات جوية إسرائيلية انتقامًا.

وأفادت الشرطة في وقت مُبكّر من يوم السبت بأنها ألقت القبض على رجلين أحدهما زكريا الزبيدي، مختبئين في مرآب لوقوف الشاحنات في بلدة أم الغنام العربية.

وقال موقع “هآرتس” الإخباري الإسرائيلي، نقلاً عن مسؤول دفاعي لم يذكر اسمه، إن الزبيدي وزميله الهارب محمد عراض كانا يختبئان في الهواء الطلق لبعض الوقت.

وقال المصدر إن الهاربين لم يتلقّيا على ما يبدو أي مساعدة بعد فرارهما، ولم يكن لديهما طريق مخطط مسبقًا.

