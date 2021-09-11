النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يلتقي رئيس البرلمان البولندي

فيينا 10 سبتمبر 2021(وال)- التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور ” أحميد حومة ”، رئيس البرلمان البولندي السيد ” توماش غرودزكي ”، وذلك على هامش أعمال وفد المجلس المُشارك في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات.

هذا وبحث الدكتور أحميد حومة خلال اللقاء؛ سُبل تعزيز التعاون بين المجلسين، وتبادل الخبرات في المجال التشريعي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن لقاءات عدة يُجريها وفد مجلس النواب المشارك في أعمال المؤتمر المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، والذي يُنظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة .(وال) إ م

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