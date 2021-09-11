” نحو الصحوة” يوم ثقافي تنظمه كلية الدعوة الإسلامية بواغادوغو

واغادوغو 11 سبتمبر 2021 ( وال )- نظمت رابطة خريجي كلية الدعوة الإسلامية بجمهورية بوركينا فاسو، يومًا ثقافيًا تحت شعار ” نحو الصحوة “، وذلك بمقر جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بالعاصمة واغادوغو.

وحضر هذه الفعالية الثقافية القائم بالأعمال بالسفارة الليبية، ومدير مكتب الجمعية، ومستشار رئيس بوركينا فاسو للشؤون الإسلامية، والمدير التنفيذي لاتحاد الجمعيات الإسلامية، وعدد من أساتذة الجامعات، وعدد من الشخصيات الإسلامية، وعدد من الطلبة خريجي الكلية.

وأثنى مدير مكتب الجمعية بجمهورية بوركينا فاسو – ” علي الهاشمي ” على دور كلية الدعوة الإسلامية في نشر العلم والمعرفة بمنهج واضح ومعتدل، وهو ما كان له الأثر في سلوك الطلبة بعد التخرج مما ميزهم عن خريجي الكليات الأخرى .

وعبرت شخصيات إسلامية، عن شكرهم وتقديرهم لكلية الدعوة الإسلامية التي أتاحت للطلاب من مختلف الجنسيات الفرصة للدراسة بها ، وذلك يعد من أهم أهداف جمعية الدعوة الإسلامية العالمية في نشر الإسلام وتعليم اللغة العربية. (وال)

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