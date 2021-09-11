السفير الأمريكي يُحيى ذكرى هجمات 11 سبتمبر ومقتل السفير الأمريكي في بنغازي

طرابلس 11 سبتمبر 2021م (وال)- أحيا سفير أمريكا ومبعوثها الخاص لليبيا ” ريتشارد نورلاند “، الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر ومقتل السفير الأمريكي في مدينة بنغازي .

وقال السفير في – منشور نشر على الصفحة الإلكترونية للسفارة الأمريكية لدي ليبيا – ( 11 من سبتمبر يُصادف ذكرى سنوية لاثنتين من الأحداث المأساوية للولايات المتحدة ، ففي مثل هذا اليوم نتذكر أولئك الذين قتلوا في الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في عام 2001، وكذلك زملاؤنا السفير ” جون كريستوفر ستيفنز” ، و ” شون سميث ” و ” تيرون وودز” و” غلين دوهرتي” الذين لقوا حتفهم في هجوم بنغازي في عام 2012.

وأضاف قائلا (من المهم أن نتذكر هؤلاء الأشخاص الذين فقدناهم. من المهم أيضًا تكريم ذاكرتهم من خلال العمل من أجل عالم أفضل، ومن الأمثلة على ذلك مبادرة” ستيفنز” التي تم إطلاقها في عام 2015 كنصب تذكاري حي للسفير “ستيفنز “يدعم المشاريع التي تربط بين الشباب في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح المنشور أنه (يوجد هذا العام خمسة مشاريع نشطة لمبادرة ” ستيفنز” بين منظمات أمريكية وليبية تعمل في مجالات مثل التعليم، وريادة الأعمال، ومشاركة الشباب، والطب، والطاقة المتجددة، وأنه بالنظر إلى المستقبل، نرجو أن تشجعنا ذكرياتنا عن أولئك الذين فقدناهم على تحسين عالمنا. (وال)

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