العاهل المغربي يُكلّف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار  بتشكيل الحكومة

الرباط 11 سبتمبر 2021 (وال)- كلف العاهل المغربي الملك ” محمد السادس “، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورجل الأعمال ” عزيز أخنوش “، تشكيل حكومة جديدة في المغرب، بعد فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية التي جرت الأربعاء.

وجاء في بيان لوزارة القصور الملكية؛ أن العاهل المغربي استقبل “عزيز أخنوش” بالقصر الملكي في فاس و”كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة” ، مشيراً إلى أن التعيين جاء “طبقاً لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية” الأخيرة.

وقال ” أخنوش ” للتلفزيون المغربي الرسمي ، عقب تكليفه “ستبدأ المشاورات من الآن لتشكيل حكومة جديدة ، والأهم هو أن تكون منسجمة ومتماسكة”، معتبراً تعيينه “تشريفاً”. (وال)

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