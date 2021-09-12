العاهل المغربي يعيّن عزيز أخنوش رئيسًا للوزراء

أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عيّن رئيس حزب التجمّع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، رئيسًا للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة.

ويأتي تكليف “أخنوش”؛ وفق مقتضيات الدستور بعد فوز حزبه بأغلبية مقاعد البرلمان بحصوله على 102 مقعدًا، من أصل 395 مقعدًا، في الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي، ومني فيها حزب العدالة والتنمية ، الذي شكّل الحكومة لولايتيْن متتاليتيْن، بخسارة موجعة بحصوله على 13 مقعدًا فقط.

وسبق أن تولى “أخنوش” حقيبة وزارة الفلاحة والصيد البحري عام 2017، وهو ملياردير مغربي، ورئيس مجموعة “أكوا”، صاحبة العلامة التجارية “أفريقيا غاز”.

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