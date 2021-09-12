كيليني: رونالدو من الماضي.. هذا سيكون فريق ديبالا الآن

كريستيانو رونالدو – جورجيو كيليني – يوفنتوس

أبدى جورجيو كيليني قائد يوفنتوس اعتقاده أن الفريق يجب أن يفخر بما قدمه على صعيد الأداء رغم الخسارة أمام نابولي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإيطالي.

وقال كيليني في تصريحاته لـ “دازن” عقب المباراة: “الفريق كان متحدا خلال المباراة ولذلك يجب أن نشعر بالرضا والفخر تجاه ما رأيناه بوضع كل العوامل في الاعتبار”.

ولعب يوفنتوس هذه المباراة بدون لاعبيه اللاتينيين بسبب عودتهم في وقت متأخر من التوقف الدولي، وعلى رأسهم أرتور ميلو وكايو جورجي، كما يغيب فيديريكو كييزا أيضا للإصابة.

وأضاف كيليني “كنا نستحق الخروج بنتيجة إيجابية ولكن كل ما يمكننا فعله هو إكثار العمل وتقليل الحديث. كنا نعلم أننا سنواجه صعوبات في هذا الموسم، رغم أننا لم نكن نتوقع أن نتواجد في هذا الموقف بعد 3 مباريات من بداية الموسم”.

على الناحية الأخرى، غادر كريستيانو رونالدو صفوف الفريق في نهاية أغسطس وانضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث لعب معه المباراة الأولى وسجل هدفين في شباك نيوكاسل يونايتد.

وبسؤاله عن فقدان رونالدو قال كيليني: “حين يكون لديك لاعبا من الطراز العالمي مثل كريستيانو، لا يمكنك إلا استخدام الفريق في اللعب لأجله. يجب أن نشعر بالامتنان لما قدمه كريستيانو لنا خلال 3 سنوات في يوفنتوس، ولكننا نواصل الآن”.

وأوضح “هذا سيكون فريق باولو ديبالا الآن. على مر آخر عامين اضطر لخفض معدل أهدافه بسبب وجود كريستيانو، ولكنه لاعب هام للغاية بالنسبة للفريق ويحظى باعتراف الجميع”.

يذكر أن يوفنتوس لم يحقق أي فوز حتى الآن في الدوري الإيطالي، حيث تعادل مع أودينيزي 2-2 وخسر أمام إمبولي 1-0 قبل الخسارة الأخيرة على يد نابولي.