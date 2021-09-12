ليبيا نيوز

ألمانيا: أحبطنا 23 هجوما إرهابياً في 21 عاماً.. والخطر قائم

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن بلاده أحبطت 23 هجوما إرهابيا، منذ عام 2000، لافتا إلى أن “الخطر لا يزال قائما”.

زيهوفر؛ وفي تصريحات له في الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، طالب بتمكين هيئات حماية الدستور، أو ما يعرف بـ”الاستخبارات الداخلية”، من إجراء “عمليات تفتيش إلكترونية”.

كما أكد أن الحرب على الإرهاب تقتضي ذلك في ظل التهديدات الجديدة والتطورات التقنية، وأعرب عن أسفه أن ذلك لم يتم خلال عهده، متمنيا أن تتمكن الحكومة الجديدة من ذلك.

ومن جهته أعلن رئيس هيئة حماية الدستور، أن عدد المتطرفين الإسلاميين الخطيرين في ألمانيا يبلغ 2000 شخص، ما يثير مخاوف من احتمال شن هجمات إرهابية جديدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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