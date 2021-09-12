“النهضة” ترفض تعليق العمل بالدستور ..وتحذر من “الحكم الفردي”

عبرت حركة النهضة التونسية عن رفضها لتعليق العمل بالدستور وتغيير النظام السياسي واصفة هذه الخطوة بأنها تنتهك أساس التعاقد السياسي والاجتماعي منذ عام 2014، محذرة من أن ذلك سيفقد النظام القائم الشرعية ويعود به إلى الحكم الفردي وهو ما يمثل خطورة في النزعة الأحادية للتعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى .

الحركة أشارت في بيانها إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تمر بها البلاد تستوجب التسريع في تشكيل حكومة شرعية حسب وصفها تنال ثقة البرلمان مؤكدة على أهمية ما أسمته بالحوار الوطني الشامل واعتماد المقاربات التشاركية في إصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية من داخل الدستور.

يشار إلى أن وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد قد كشف في وقت سابق عن وجود توجه حقيقي لإحداث تغيير بالنظام السياسي في البلاد، مرجحا أن يكون ذلك عبر استفتاء شعبي.

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