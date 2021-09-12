دون خسائر.. إحباط هجوم بطائرات مسيرة استهدف مطار إربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراقي، إحباط هجوم بـ”طائرات مسيرة مسلحة” استهدف مطار أربيل الدولي، بالقرب من قنصلية الولايات المتحدة، ولم يسفر عن خسائر بشرية تذكر.

وأشار مدير المطار أحمد هوشيار، إلى حدوث أضرار مادية طفيفة، مضيفا أنه جرى تعليق الرحلات في المطار لمدة ساعتين، فيما لفتت مصادر إعلامية إلى قطع الطريق الرئيسية للمطار، عقب سماع دوي خمسة انفجارات، وانطلاق صافرات الإنذار التابعة للقنصلية الأميركية.

وفي تعليقه على الهجوم قال محافظ أربيل أوميد خوشناو إن “العدو أفلس في الوصول إلى أهدافه”.

ويذكر أنه توجد داخل المطار قاعدة جوية تابعة لقوات التحالف الدولي ضد داعش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا