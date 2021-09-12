ليبيا نيوز

ثاني أكبر حصيلة إصابات بكورونا في اليمن خلال الموجة الثالثة

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت اللجنة الوطنية للطوارىء لمواجهة كورونا في اليمن -الأحد- ثاني أكبر حصيلة إصابات ووفيات يومية بفيروس كورونا خلال موجة تفش ثالثة للفيروس.

وقالت اللجنة ومقرها عدن في بيان إنه تم تسجيل 56 إصابة جديدة بالفيروس و 15 حالة وفاة في ثاني أكبر حصيلة إصابات ووفيات رسمية معلنة خلال الموجة الثالثة وفي أقل من أسبوعين مقارنة مع 52 إصابة و 8 وفيات يوم السبت.

وسجل اليمن في 3 سبتمبر 67 إصابة و27 وفاة في أكبر حصيلة إصابات ووفيات بكورونا خلال موجة التفشي الجديدة.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في جنوب وشرق البلاد إلى 8414 إصابة توفي منها 1584 حالة بينما تعافى 5244.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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