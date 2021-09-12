رئيس المجلس الرئاسي يستقبل سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا 

طرابلس 12 سبتمبر 2021 (وال) _ استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الأحد، سفيرة المملكة المتحدة “كارولين هورندال”، وذلك لبحث تطوير علاقات التعاون بين البلدين.

هذا وناقش الطرفان دعم مشروع المصالحة الوطنية، وإستمرار وقف إطلاق النار، و دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتحقيق الإستقرار، الذي يمهد الطريق لإجراء الإستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.

وبدورها، أكدت السفيرة إستمرار دعم بريطانيا للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، والعمل على إستعادة ليبيا دورها في المجتمع الدولي.

ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مثمناً موقف بريطانيا الداعم لليبيا والمجلس الرئاسي، في المحافل الدولية من خلال دعم مسار التسوية السياسية.

كما أبدى الرئيس المجلس تطلعه لتطوير آفاق التعاون الثنائي في عديد المجالات، بما يخدم مصلحة ليبيا وبريطانيا. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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