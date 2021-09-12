جنوب أفريقيا تُعطي الضوء الأخضر لتلقيح الأطفال من سِن 12 سنة بلقاح فايزر

منحت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا، موافقتها على استخدام لقاح فايزر المضاد كورونا للأطفال من سِن 12 عاماً.

وبررت الهيئة موافقتها على استخدام اللقاح بتأكدّها من فعاليته، وأوضحت أنّ المعلومات المرافقة له، والتي دأبت على مراجعتها منذ مارس الماضي أكدت سلامة اللقاح بالنسبة لهذه الفئة العمرية.

وقالت الهيئة إنّ الشبان تحت 15 عاماً يُشكلون 28% من تعداد السكان الكلي، وهذا ما يُفسر أهمية تطعيم هذه الفئة.

يُذكر أنّ حملة التطعيم في جنوب أفريقيا تسارعت في الفترة الأخيرة، ونجحت في تطعيم 12% من سكان جنوب أفريقيا البالغ عددهم أكثر من 60 مليون إنسان.

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