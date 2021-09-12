ليمار ينصر أتليتكو مدريد على إسبانيول +99

توماس ليمار ودييجو لوبيز

فاز أتليتكو مدريد على إسبانيول بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

أحرز أهداف أتليتكو مدريد كل من يانيك كاراسكو وتوماس ليمار، بينما سجل راؤول دي توماس هدف إسبانيول.

بدأ دييجو سيميوني المباراة بأنتوان جريزمان كأساسي في المباراة الأولى بعد عودته للفريق.

تقدم دي توماس لإسبانيول في الدقيقة الـ 40 برأسية مستغلا ركلة ركنية نفذها أدريان إمبامبا.

وفي الشوط الثاني ومع تبديلات سيميوني بدأ أتليتكو مدريد في الهجوم وتمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق ليمار ولكن ألغي بداعي التسلل بسبب وجود سواريز المتداخل في الكرة قبل وصولها لليمار.

وفي الدقيقة الـ 79 تعادل كاراسكو لأتليتكو مدريد بتسديدة يسارية أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 99 أحرز ليمار هدف قاتل بعد تبادل للكرة مع كاراسكو ليدخل ليمار لمنطقة الجزاء ويسدد الكرة التي لم يتمكن دييجو لوبيز من التعامل معها بنجاح لتسكن الشباك.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة العاشرة في المركز الأول قبل اكتمال باقي مباريات الجولة.

بينما توقف رصيد إسبانيول عند النقطة الثانية في المركز الـ 16.

ويلتقي أتليتكو مدريد في المباراة المقبلة مع أتليتيك بلباو يوم 18 سبتمبر على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

بينما سيخرج إسبانيول لمواجهة ريال بيتيس في الجولة المقبلة يوم الأحد 19 سبتمبر.