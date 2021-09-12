وزارة الحكم المحلي ومنظمة اليونيسيف تناقشان استكمال بعض المشاريع المنفذة

طرابلس 12 سبتمبر 2021 (وال)- عقدت مديرة مكتب التعاون الدولي والفني بوزارة الحكم المحلي ” ميساء الرجيبي ” اليوم الأحد، اجتماعًا مع الممثل الخاص لمنظمة اليونيسيف مكتب ليبيا ” عبد القادر موسى، وعدد من عمداء البلديات بالمنطقة الجنوبية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الحكم المحلي واليونيسيف في المشاريع المنفذة من قبل المنظمة.

يذكر أن معظم هذه المشاريع تأتي تحت مظلة برنامج التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا ” بلديتي ” الممول من الاتحاد الأوروبي. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال