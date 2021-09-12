ليبيا نيوز

فيرنون مانلاباز: فنان اشتهر برسومه المتحركة الخيالية والموثوقة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

في مشهد غريب على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماك تحت أشعة الشمس، وزرافة في الحديقة وسلاحف سريعة، مقاطع أثارت دهشة المشاهدين، وأشعلت فضولهم لمعرفة السر.

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قناة ليبيا

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