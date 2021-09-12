فيرنون مانلاباز: فنان اشتهر برسومه المتحركة الخيالية والموثوقة

في مشهد غريب على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماك تحت أشعة الشمس، وزرافة في الحديقة وسلاحف سريعة، مقاطع أثارت دهشة المشاهدين، وأشعلت فضولهم لمعرفة السر.

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