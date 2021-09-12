إيران تسمح لوكالة الطاقة النووية بزيارة منشآتها

أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، موافقة طهران للوكالة الأممية بمراقبة الكاميرات الموجودة في المواقع النووية الإيرانية.

جاء ذلك عقب محادثات جرت اليوم الأحد لتخفيف حدة التوتر بين المدير العام للوكالة رافائيل جروسي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في طهران، اتفقا خلاله على تغيير وسائط الذاكرة التي ستبقى عليها أقفال الوكالة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والموافقة على دخول عاجل لبعض معدات المراقبة حتى يمكن للوكالة مواصلة مراقبة أجزاء من البرنامج النووي الإيراني، بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

من جانبه رحب مبعوث الاتحاد الأوروبي لإيران “إنريك مورا”، بالإعلان، معتبرا إياه “خطوة إيجابية نحو ضمان استمرار المعرفة بتفاصيل البرنامج النووي الإيراني”، مشيدًا بالجهود الديبلوماسية المبذولة وفق تغريدة له على تويتر.

يُذكر أن الخطوة الإيرانية تأتي بعد ارتفاع مستوى التوتر بين إيران والدول الغربية، على خلفية تعثر المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، مع مطالبة إيران بالعودة للاتفاق السابق المبرم مع إدارة أوباما.

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