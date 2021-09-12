كرة سلة – ريال مدريد بطل السوبر بعد عودة أسطورية أمام برشلونة

ريال مدريد – برشلونة

فاز ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني لكرة السلة، بانتصاره المثير على غريمه برشلونة بنتيجة 88-83 في صالة سانتياجو مارتين بجزر الكناري.

وتأخر ريال مدريد أغلب فترات اللقاء قبل أن يعود من بعيد ويتقدّم أخيرا في الربع الرابع ويخطف اللقب.

وانتهى الربع الأول بتقدم برشلونة 23-22، قبل أن يتسع الفارق ليصير 46-40 مع نهاية الربع الثاني.

وخلال الربع الثالث انهار ريال مدريد ووصل الفارق إلى 17 نقطة.

لكن سيرخيو يوي قائد ريال مدريد سجّل ثلاثيتين متتاليتين وأعاد فريقه للمباراة.

وفي آخر دقيقتين، تعادل ريال مدريد ثم تقدّم لأول مرة، قبل أن ينهي اللقاء متفوقا بفارق 4 نقاط.

وكان يوي أكثر من سجل في اللقاء بواقع 24 نقطة، ليهدي ناديه اللقب الثامن في المسابقة والرابع على التوالي، وهو رقم قياسي.

وكان ريال مدريد قد تغلب على تينيريفي يوم أمس في نصف النهائي، بينما أطاح برشلونة بنظيره فالنسيا.