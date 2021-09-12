الليبية للإغاثة تُجري زيارة عمل لبلدية شحات في إطار مجابهة جائحة كورونا

بنغازي 12 سبتمبر 2021 (وال)- أجرت الهيئة الليبية للإغاثة، زيارة عمل إلى بلدية شحات، لتقديم دعم بمساندة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، بدعم بعدد “5000” الألف كمامة في إطار مجابهة جائحة كورونا.

الزيارة التي أجريت يوم أمس؛ جاءت تطبيقًا لاتفاقية الشراكة بين الهيئة الليبية للإغاثة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لدعم البلديات ومساندتها في مجال الحماية والوقاية من جائحة كورونا.

وأكد مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنغازي والمنطقة الشرقية علي بيبي، على أهمية مساندة ودعم ومواجهة التحديات التي تُواجه البلديات، لما لها من دور محوري وأساسي واستثنائي في تلبيه احتياجات المواطنين.

وشدد مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على عمق الشراكة مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد . (وال) هـــ أ / ر ت

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