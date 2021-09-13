صلاح: سعيد بوصولي للهدف رقم 100.. وأتمنى تحقيق المزيد قبل الرحيل عن ليفربول

محمد صلاح ليفربول ليدز

عبر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن فرحته وسعادته بالوصول إلى الهدف رقم 100 له في الدوري مع الريدز.

وسجل صلاح هدفا في فوز ليفربول على ليدز يونايتد بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية لقنوات “بي أن سبورتس”: “نعم وصلت إلى 100 هدف، وأنا سعيد بتحقيق ذلك الرقم الكبير في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأضاف “98 هدفا مع ليفربول، يتبقي لي هدفين مع النادي من أجل الوصول إلى 100 هدف مع ليفربول”.

وتابع صلاح “من الصعب أن تصل إلى 100 هدف وتسجل العديد من الأهداف وأنت تلعب على الجناح، ولكن أنا دائما أسعى لتسجيل الأهداف لمساعدة الفريق لتحقيق الانتصارات والبطولات”.

واختتم صلاح تصريحاته قائلا: “إنه أمر استثنائي أن أسجل تلك الأهداف لليفربول، وأتمنى أن أكون أسرع لاعب يصل إلى تلك الأهداف مع النادي، وأتمنى تسجيل الكثير من الأهداف مع الفريق قبل أن أرحل عنه”.

وأصبح صلاح خامس أسرع لاعب يصل لـ100 هدف في البريميرليج بعد آلان شيرار وهاري كين وتييري هنري وسيرجيو أجويرو.

يذكر أن محمد صلاح قد سجل ثلاثة أهداف أمام ليدز يونايتد قبل عام من الآن في افتتاح مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.