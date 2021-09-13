صدور رواية “ثورة الأيام الأربعة” لعبد الكريم جويطي

الدار البيضاء 13 سبتمبر 2021 (وال) صدرت حديثًا عن المركز الثقافي العربي رواية “ثورة الأيام الأربعة” للمغربي “عبد الكريم جويطي”.

يذكر أن “عبد الكريم الجويطي” ولد عام 1962 في مدينة بنى ملال، وهو كاتب وروائي ومترجم مغربي حاصل على جائزة المغرب للكتاب. اشتغل أستاذًا، تم مندوبًا ومديرًا جهويًا لوزارة الثقافة. حاز على عدد من الجوائز، من بينها جائزة المغرب للكتاب، وجائزة اتحاد كتاب المغرب.

من أهم رواياته “المغاربة” التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر للرواية العربية، وحصلت على جائزة المغرب للكتاب (وال/الدار البيضاء) ح م

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