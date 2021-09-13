بعد قمع تاريخي.. الروس يصوّتون في انتخابات يصفونها بـ”الباهتة”

عشرون شقة، مائة سيارة، مبالغ بعشرات الآلاف في شهادات الهدايا، هذه ليست سوى بعض الجوائز التي سيحصل عليها الروس في وقت لاحق من هذا الأسبوع، كل ما عليهم فعله هو التصويت.

بعد عام شهد حملة قمع تاريخية ضد المعارضة ومع تعثر حزب “روسيا الموحدة” الذي يتزعمه الرئيس فلاديمير بوتين في استطلاعات الرأي؛ تبذل السلطات ما في وسعها لإثارة الاهتمام بالانتخابات البرلمانية التي تجري على مدار ثلاثة أيام من الجمعة إلى الأحد.

لذا؛ فإن الأنباء القادمة من موسكو تروّج لـ “مليون جائزة” للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم الإلكترونية في الانتخابات، والتي يبدو أنها ستمنح “روسيا الموحدة” أغلبية أخرى على الرغم من عدم شعبيتها.

ومع وجود أليكسي نافالني، خصم الكرملين، في السجن وتهميش خصوم آخرين؛ يقول منتقدون إن التصويت ليس أكثر من مجرد ختم مطاطي من حلفاء بوتين.

كانت الحملات الانتخابية باهتة، حيث خُصصت النقاشات إلى شاشات التليفزيون في وقت متأخر من الليل، وأظهر العديد من الناخبين في موسكو القليل من الحماس.

قال غريغوري ماتفييف ، فني إضاءة المسرح البالغ من العمر 29 عامًا: “ليس لدينا خيار حقيقي، كلنا نعرف ذلك ونراه جميعًا، لقد ذهبت (للتصويت) مرات عديدة ولكن هذا ليس سوى مهزلة”.

وسيَشهد التصويت انتخاب المشرعين لعضوية مجلس دوما الدولة المكون من 450 عضوًا، حيث يشغل “روسيا الموحدة” حاليا 334 مقعدًا، ومجالس تشريعية محلية عدة.

يحتل حزب “روسيا العادلة” الموالي وكذلك الشيوعيون والحزب الديمقراطي الليبرالي القومي (LDPR)، كلاهما من الأحزاب المعارضة اسميًا التي تميل إلى عدم انتقاد بوتين، جميع المقاعد الأخرى تقريبًا.

في ظل الظروف العادية؛ يجب أن يكون “روسيا الموحدة” عرضة للخطر.

انخفضت مستويات المعيشة للروس بشكل مطرد على مدى العقد الماضي وتضررت مرة أخرى من جراء الانكماش الاقتصادي الناجم عن الوباء. وانخفضت المداخيل المتاحة للإنفاق بنسبة 10 في المائة منذ 2013 والأسعار آخذة في الارتفاع ، حيث بلغ التضخم 6.7 في المائة في أغسطس.

بسبب اتهامات الفساد؛ أطلق نافالني على الحزب لقب “حزب المحتالين واللصوص”.

أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجراها مركز الاستطلاعات الذي تديره الدولة VTsIOM أن أقل من 30 في المائة من الروس يخططون للتصويت للحزب، انخفاضًا من 40 إلى 45 في المائة في الأسابيع التي سبقت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2016.

لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ “روسيا الموحدة” بأغلبية الثلثين في مجلس الدوما، وهو ما يكفي لتغيير الدستور كما فعل العام الماضي مع إصلاحات سمحت لبوتين بتمديد حكمه حتى عام 2036.

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