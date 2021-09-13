زعيم ماليزيا الجديد يفوز بدعم المعارضة مع استئناف البرلمان

فاز الزعيم الماليزي الجديد بدعم المعارضة لحكومته الهشة في مقابل سلسلة من الإصلاحات مع إعادة فتح البرلمان، اليوم الاثنين.

من المقرر أن يوقّع رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب اتفاقية تعاون غير مسبوقة، في وقت لاحق، اليوم الاثنين، مع كتلة المعارضة الرئيسية بقيادة أنور إبراهيم والتي ستمنع أي محاولة لتقويض حكمه قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في غضون عاميْن.

وستمنح الاتفاقية إسماعيل دعم 88 نائبًا في كتلة أنور، بالإضافة إلى 114 يدعمونه في المجلس المؤلف من 222 عضوًا.

وقالت الحكومة وتحالف أنور، في بيان مشترك في وقت متأخر الأحد، إن التعاون بين الحزبين “سيعيد الاستقرار السياسي في البلاد لمحاربة جائحة كوفيد -19 وإنعاش الاقتصاد”.

وشدد البيان على تعزيز الحوكمة والإصلاحات البرلمانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن عرض إسماعيل الأسبوع الماضي إصلاحات تشمل قوانين جديدة لمنع الانشقاقات الحزبية وقصر ولاية رئيس الوزراء على 10 سنوات.

وتعهد بتخفيض الحد الأدنى لسن الاقتراع على الفور من 21 إلى 18 ، وضمان اتفاق من الحزبين على أي مشروع قانون جديد والحصول على أطروحات المعارضة بشأن الانتعاش الاقتصادي للبلاد.

سجلت ماليزيا ما يقرب من مليوني إصابة بكوفيد -19 ، مع أكثر من 20 ألف حالة وفاة على الرغم من الإغلاق منذ يونيو الذي أضر بالاقتصاد.

إسماعيل هو ثالث رئيس وزراء لماليزيا منذ أن أطاح تصويت تاريخي في 2018 بالمنظمة الوطنية الماليزية المتحدة الملوثة بالفساد، والتي قادت ماليزيا منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1957، لكن الانشقاقات الجماعية تسببت في انهيار تحالف أنور الإصلاحي.

شكل محيي الدين ياسين حكومة جديدة ضمت المنظمة الوطنية للملايو المتحدين في مارس 2020 لكنه استقال في 16 أغسطس لأن التطاحن الداخلي في ائتلافه كلّفه دعم الأغلبية.

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