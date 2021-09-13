سفير أمريكي سابق: الصين ستكون “حذرة للغاية” في التعامل مع طالبان

قال سفير أمريكي سابق في بكين، إن الصين ستخطو بحذر في أفغانستان، وسيكون هدفها الرئيس العمل مع طالبان بخصوص أمن الحدود.

وتعتبر الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، واحدة من الدول القليلة التي أقامت علاقات ودية مع طالبان حتى قبل أن تتولى الجماعة المتطرفة السلطة في أفغانستان في غضون أيام في الشهر الماضي.

قال ماكس بوكوس، الذي كان سفير الولايات المتحدة لدى الصين بين فبراير 2014 ويناير 2017 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما ، في برنامج “Squawk Box Asia” على قناة CNBC: “أتوقع أن تكون الصين حذرة للغاية”.

وأضاف: “لن يحاولوا الاستيلاء على البلاد كما فعلت دول أخرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة، والصين قلقة من الهجمات الإرهابية المحتملة داخل حدودها أو على أهداف صينية في المنطقة، والتي قد يتم تنفيذها من الأراضي الأفغانية.

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