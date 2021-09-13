“لوكاشينكو” يؤكد شراء أسلحة روسية بمليار دولار

أكد رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، عزم بلاده شراء أسلحة تزيد قيمتها عن مليار دولار من موسكو، مشيرا إلى وجود مفاوضات للحصول على منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400”.

تصريحات “لوكاشينكو” جاءت خلال استعراضه تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، تجريها قوات بلاده مع روسيا، ضمن مناورات “زاباد 2021 “، التي سوف تستمر حتى يوم الخميس المقبل، في مواقع قريبة من حدود حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وساهم الدعم الروسي في صمود “لوكاشينكو” أمام تظاهرات جماهيرية ضخمة أعقبت إعادة انتخابه في أغسطس 2020، احتجاجا على ما قالت المعارضة إنه تزوير لنتائجها، وهو ما نفاه “لوكاشينكو”، الذي يحكم روسيا البيضاء منذ 27 عاما.

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