سقوط 12 قتيلاً في هجوم مسلح على قاعدة عسكرية نيجيرية

أعلن مصدران أمنيان، اليوم الاثنين، أن مسلحين قتلوا 12 من أفراد الأمن النيجيريين في هجوم على قاعدة عسكرية مطلع الأسبوع في ولاية زامفارا، شمال غرب البلاد، قبل أن يسرقوا أسلحة ويشعلوا النار في مبانٍ.

ولم يتضح بعد من الذي نفّذ الهجوم الذي وقع في مدينة موتومجي، لكن الجيش ينفذ عمليات ضد عصابات إجرامية في زامفارا، تعرف باسم “قطاع الطرق”، وتحملها المسؤولية عن عمليات خطف جماعي.

وانقطعت الاتصالات في زامفارا، وأجزاء من ولاية كاتسينا المجاورة، لمنع الجماعات المسلحة من التواصل مع بعضها البعض بشأن تحركات القوات أثناء العملية الأمنية.

وقال مصدر أمني وفق “فرانس برس”: “اقتحم المهاجمون القاعدة حوالي الساعة 10:30 واشتبكوا مع الجنود وسط تبادل كثيف للنيران”.

وأضاف: “لقد أخضعوا الجنود وقتلوا 12 منهم.. هم تسعة من مشاة البحرية وجندي وشرطيان”.

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