إيطاليا.. القبض على طالب لجوء طعن 5 أشخاص

اعتقلت الشرطة الإيطالية طالب لجوء صوماليا، لطعنه أربع نساء وطفلا عمره ستة أعوام في بلدة ريميني السياحية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، عن المحققين استبعادهم أن يكون الإرهاب هو الدافع وراء الجريمة.

وزيرة الداخلية، لوسيانا لامورجيس؛ وصفت الحادث بأنه “خطير للغاية”، وأكدت أنها ستكون موجودة في ريميني يوم الاثنين لحضور اجتماع أمني يتعلق بالحادثة.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن طالب اللجوء وصل إلى إيطاليا قبل بضعة أشهر، وسبق له أن تقدم بطلبات لجوء في عدة دول أوروبية منذ 2015، منوهة بأن من بين المصابين امرأتان تعملان مراقبتي تذاكر في حافلة.

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