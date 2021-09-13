فرنسا.. زعيمة اليمين تطلق حملتها للانتخابات الرئاسية

قبل سبعة أشهر من الاستحقاق الرئاسي في فرنسا؛ أطلقت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أمس حملتها للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أبريل المقبل، أمام حشد من أنصار حزب “الجبهة الوطنية”، تجمعوا في مدينة فريجوس جنوب البلاد.

“لوبان”؛ أشارت في خطابها إلى خيارين أمام فرنسا في الانتخابات المقبلة، إما تذويبها عبر موجات الهجرة، أو النهوض المفيد لفكرة الأمة الذي سيدخلها في الألفية الثالثة.

وسلمت “لوبان” رئاسة حزبها، التجمع الوطني، لنائبها الأول جوردان بارديلا الذي سيقود حركة سبق ومنيت بهزيمة في الانتخابات الإقليمية في يونيو الفائت.

ورجحت استطلاعات للرأي وصول “لوبان” للدورة الثانية في مواجهة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

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