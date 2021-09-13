“الكاظمي” يبحث مع “رئيسي” العلاقات الاقتصادية “الإيرانية- العراقية”

أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، مباحثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في طهران، خلال زيارة هي الأولى لمسؤول أجنبي منذ انتخاب “رئيسي”.

المحادثات؛ تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وأشار الكاظمي في مؤتمر صحفي إلى أن المناقشات تركزت على الملفات المشتركة الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية”، وكذلك “التبادل التجاري وزيادته بما يخدم مصالح الشعبين”.

وأشاد “رئيسي”، خلال المؤتمر المشترك، بالعلاقات بين إيران والعراق التي ستشهد نموا في جميع المجالات، خلافا لرغبة الأعداء، بحسب وصفه.

ولفت إلى اتخاذ قرارات بشأن المسائل المالية في البلدين ستنفذ فورا، كما تم الاتفاق على إلغاء التأشيرات بين البلدين.

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