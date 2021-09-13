كوريا الشمالية تجري اختبارات ناجحة لإطلاق صواريخ بعيدة المدى

أجرت كوريا الشمالية تجارب لإطلاق صواريخ بعيدة المدى، وصفتها وسائل إعلام رسمية بالناجحة، وهو ما من شأنه أن يزيد التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وكالة الأنباء المركزية؛ أشارت إلى أن الصواريخ قطعت مسافة 1500 كيلومتر قبل أن تصيب أهدافها، وتسقط في المياه الإقليمية للبلاد، خلال الاختبارات التي أجريت يومي السبت والأحد.

وأضافت أن تطوير هذه الصواريخ يوفر “أهمية استراتيجية لامتلاك وسيلة ردع فعالة أخرى لضمان أمن كوريا الشمالية، بشكل يمكن الاعتماد عليه بصورة أكبر، إضافة إلى احتواء المناورات العسكرية للقوات المعادية”، بحسب وصف الوكالة.

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