غينيا.. مشاورات لوضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية

وافق حزب الرئيس الغيني المعتقل ألفا كوندي، على المشاركة في مشاورات سياسية تُجريها قوات الانقلاب، اليوم، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

قرار حزب “تجمع الشعب الغيني”؛ جاء عقب اجتماعٍ عاجلٍ له، لدراسة إمكانية حضور الاجتماع الذي دعت إليه سلطات الانقلاب بمشاركة الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني وممثلي شركات التنقيب عن المعادن؛ من أجل وضع ملامح الفترة الانتقالية.

وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، محمد صالح أنايف، قد التقى قائد الانقلاب مامدي دوموبيا، في قصر الأمم، بالعاصمة كوناكري، وبحثا تطورات الأوضاع في غينيا، كما التقى الوفد مع زعيم “اتحاد القوى الديمقراطية”، الذي أكد أن التحرك العسكري يعدّ “مرحلةً أولى نحو العودة للنظام الدستوري”.

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