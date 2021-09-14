“الأسد” في موسكو.. و”بوتين” يطالب بخروج القوات الأجنبية من سوريا

التقى الرئيس السوري بشار الأسد، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في زيارةٍ غير معلنةٍ قام بها الأول إلى موسكو.

وحضر اللقاء وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وتمحور اللقاء حول التواجد الأجنبي في سوريا، ووصف “بوتين” تلك القوات بأنها “غير شرعية”، في حال كان تواجدها دون إذن من الدولة السورية.

وتحتفظ روسيا بعددٍ من القواعد الجوية والبحرية في سوريا، وتستمر في وجودها العسكري، واصفةً إياه بـ”المُتوافق عليه” مع الحكومة السورية.

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