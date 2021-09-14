تشمل السفر والتسوق.. باكستان تعلن فرض قيود مشدّدة على غير الملقّحين

حذر وزير التخطيط الباكستاني، أسد عمر، من أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا؛ لن يسمح لهم بالعمل من المكاتب بعد هذا الشهر.

وفي رسالة متلفزة صدرت اليوم الثلاثاء؛ قال “عمر” إن الأشخاص غير الملقحين لن يكونوا مؤهلين لدخول مراكز التسوق أو استخدام وسائل النقل العام أو السفر جواً بعد الموعد النهائي في 30 سبتمبر.

كما طلب “عمر” من الناس الحفاظ على التباعد الاجتماعي في التعليقات التي جاءت بعد ساعات من إعلان باكستان عن انخفاض مطرد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكشف أن حوالي 52 في المائة من السكان البالغين في العاصمة الباكستانية إسلام أباد تم تطعيمهم، ويجب على المدن الأخرى أيضًا محاولة تطعيم ما لا يقل عن 40 في المائة من سكانها المؤهلين في أقرب وقت ممكن لتجنب الإغلاق والقيود المتعلقة بالوباء.

أبلغت باكستان عن 1.2 مليون حالة إصابة بـالفيروس، وما يقرب من 27000 حالة وفاة منذ بدء الوباء، العام الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا