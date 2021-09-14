“أخنوش” يبدأ مشاوراته مع قادة الأحزاب لتشكيل الحكومة المغربية

بعد فوز حزبه “التجمع الوطني للأحرار” بأغلبية مقاعد البرلمان؛ بدأ رئيس الوزراء المغربي المكلف، عزيز أخنوش، مشاوراته؛ من أجل اختيار أعضاء حكومته الجديدة.

“أخنوش”؛ استهل مشاوراته، بلقاء مع عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” الذي حل ثانيا، ونوه وهبي عقب اللقاء بتلقيه إشارات إيجابية من الرئيس المكلف، متعهدا بمواصلة الحوار البناء والجاد.

وتأتي هذه التصريحات بعد توتر في العلاقات بين الحزبين، على خلفية اتهامات وجهها لحزب التجمع بشراء مرشحين وناخبين، ويصنف الحزبان ضمن التيار الليبرالي في البلاد.

والتقى “أخنوش” مع نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي حل ثالثا.

وقال “بركة”، عقب اللقاء، إن حزبه سيناقش العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة المكلف، دون تفاصيل أخرى.

وسيواصل “أخنوش” مشاوراته، تنفيذا لتعهده بتشكيل حكومة “منسجمة ومتماسكة لها برامج متقاربة”.

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